Jagmeet Singh sera papa

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, sera bientôt papa, a annoncé ce dernier sur Twitter jeudi après-midi.

«Nous allons avoir un bébé!!!! [Nous] sommes très excités par cette nouvelle aventure!» a écrit M. Singh en partageant une photo de lui et son épouse, la designer de mode Gurkiran Kaur.

Nous allons avoir un bébé!!!! @gurkirankaur_ et moi sommes très excités par cette nouvelle aventure!🤰🏽🥰 pic.twitter.com/bbmj8T0z1K — Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) August 12, 2021

Cette dernière a aussi confirmé la bonne nouvelle en partageant une autre photo en compagnie de son mari sur son compte Instagram, tout en reprenant le même message.

Il s’agira d’un premier enfant pour le couple qui s’est marié en 2018.

Le chef du NPD a confié, en entrevue avec le «Toronto Star», avoir appris qu’il allait être papa tout juste avant l’annonce de la découverte des tombes anonymes d’enfants sur le terrain d’un ancien pensionnat autochtone de Kamloops, à la fin mai.

M. Singh a confié au média torontois que la nouvelle de la découverte des sépultures l’avait ébranlé différemment, lui qui venait d’apprendre qu’il aurait bientôt un enfant.

Généralement discret sur sa vie privée, M. Singh avait déjà pris les médias par surprise en annonçant s’être marié en février 2018 avec Mme Kaur, qu’il connaissait depuis des années, mais fréquentait depuis seulement un an. Sa conjointe, cependant, partage plus allégrement des photos de couple sur Instagram.

Tourné vers l’avenir

Cette nouvelle étape dans la vie du chef du NPD survient alors que le pays plongera vraisemblablement dans une nouvelle campagne électorale ce printemps.

En ce sens, le chef du NPD a partagé, jeudi, sa vision et son plan d’action pour l’avenir du pays, posant ainsi les jalons de sa campagne.

«Malheureusement, au cours des six dernières années, les libéraux n'ont pas fait grand-chose pour rendre la vie plus facile. Les gens ont de la misère à garder la tête hors de l'eau, car les salaires stagnent et les bons emplois donnant accès à des avantages sociaux deviennent plus difficiles à trouver», a clamé Jagmeet Singh.

Son parti se concentrera donc à proposer des politiques pour faciliter l’accès à des soins de santé, pour aplanir les inégalités sociales et pour lutter contre les changements climatiques.