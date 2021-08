L’amiral McDonald demeure écarté de la tête de l’armée

Malgré son souhait exprimé mercredi, l’amiral Art McDonald, exonéré d’allégations de harcèlement sexuel, ne reviendra pas de sitôt à la tête des Forces armées canadiennes.

Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a confirmé jeudi que le plus haut gradé de l’armée demeurera écarté de son poste de chef d’état-major.

«L’amiral McDonald sera en congé administratif à compter d’aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre», a fait valoir le ministre en précisant que son gouvernement procède présentement à un examen de la situation.

Aucun échéancier pour un éventuel retour d’Art McDonald à la tête de l’armée n’a été donné.

«Les nominations pour des postes comme celui de chef d’état-major de la Défense doivent répondre aux normes les plus élevées, et notre objectif doit être de créer un meilleur milieu de travail pour les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes. Un milieu de travail où les personnes qui portent plainte et les survivants sont traités avec le plus grand respect, et où chaque allégation est prise au sérieux», a exprimé le ministre Sajjan.

Mercredi, l’amiral McDonald avait indiqué qu’il comptait reprendre ses fonctions après six mois d’enquête par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes qui n’ont pas permis de déboucher sur des accusations.

Art McDonald avait été nommé à la tête de l’armée canadienne en février dernier en remplacement du général Jonathan Vance, parti à la retraite. Il a cependant dû se retirer peu après sa nomination en raison d’allégations d’inconduite sexuelle.

Les Forces armées canadiennes sont aux prises avec un immense scandale de harcèlement et d’agressions sexuelles au sein des troupes. Malgré plusieurs rapports et mesures, la situation tarde toujours à s’améliorer.

En attendant le dénouement de l’enquête gouvernementale, les Forces armées canadiennes demeureront sous la direction du lieutenant-général Wayne Eyre.