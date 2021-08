L’art de se faire avoir est-il inné chez quelqu’un?

Je suis veuve, mère de deux enfants mariés et parents eux-mêmes d’enfants adultes. Ça vous donne une idée de mon grand âge. Sans posséder une fortune, je bénéficiais d’une certaine aisance grâce à l’héritage laissé par mon mari.

Comme je suis la seule de ma famille (deux garçons et une autre fille) à n’avoir jamais manqué de rien, je suis toujours celle qu’on quête en cas de besoin. Mais c’est étrange comme personne ne pense jamais à remettre les sommes prêtées, même si au moment de l’emprunt, il y avait toujours « J’vais te remettre ça dès que je peux ! » Ma fille et son conjoint, des paniers percés incapables de se priver ou de refuser quoi que ce soit à leurs enfants, sont aussi du nombre.

Le temps file, je vois mon pécule diminuer, et ça m’inquiète. Comme ça inquiète d’ailleurs mon comptable qui, au moment du rapport d’impôt chaque année, me répète de cesser mes générosités, et si je le fais, d’exiger un remboursement dans un délai fixe. Mais comment faire, moi qui ne supporterais pas qu’on pense que je suis cheap ? Je veux qu’on m’aime.

J’en ai parlé avec mon fils qui confirme qu’à force de donner à tout le monde, c’est moi qui risque de me retrouver sur la paille, avec personne pour m’aider. Comment faire pour qu’au moins tout le monde me rembourse ?

Généreuse inquiète

On ne vous a jamais dit que la générosité, on se la devait d’abord à soi-même ? Si vous commenciez juste par signifier à tout le monde que ce qui est dû doit être remboursé avant que quelque autre emprunt ne puisse être contracté, ça vous éviterait déjà de nouvelles demandes. Et en fonction des remboursements reçus, vous auriez une bonne idée de ceux et celles qui sont sérieux dans leur volonté de bénéficier d’un prêt et non d’un don. Comme vous me semblez incapable de refuser d’aider par besoin d’être aimée, de grâce, à l’avenir, nommez quelqu’un d’autre pour recevoir les demandes (votre fils ou votre comptable, par exemple), ça vous mettra à l’abri de céder.