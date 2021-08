Le masque au choix pour les vaccinés

Le PDG du Groupe Boucher Sports, qui détient des Sports Experts, est d’avis qu’il est temps de permettre aux employés ayant reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 de retirer leur masque en milieu de travail. Une position qui ne fait pas l’unanimité.

« Moi, je pense qu’on est rendu là. Le plus rapidement possible, il faut permettre aux employés d’enlever leur masque s’ils ont reçu les deux doses dans le commerce de détail », a indiqué au Journal Martin Boucher, dont l’organisation possède 29 franchises sous les bannières Sports Experts, Atmosphère et L’Entrepôt du Hockey.

Le Groupe Boucher Sports, dont le siège social est situé à Québec, compte plus de 850 salariés. Il s’agit du plus important franchisé de FGL Sports, une division du géant Canadian Tire.

M. Boucher ne cache pas que la question du port du masque revient, depuis quelques semaines, lors de discussions entre ses gérants et les travailleurs.

L’homme d’affaires est d’avis que cet allègement du gouvernement et de la Santé publique pourrait inciter certaines personnes à se faire vacciner et peut-être même ramener certains travailleurs au boulot.

« Il y a une catégorie d’employés hésitant à travailler dans des secteurs où tu dois porter le masque à longueur de journée. [...] Définitivement, cela favoriserait un meilleur recrutement », a avancé celui qui occupe une chaise au conseil d’administration du Conseil québécois du commerce de détail.

M. Boucher estime à environ 85 % le nombre de ses employés vaccinés.

Pas seul à penser ainsi

Le point de vue du grand patron du Groupe Boucher Sports est partagé par d’autres détaillants avec qui Le Journal a discuté ces derniers jours.

Ils ont toutefois préféré ne pas commenter publiquement le sujet. D’autres ont mentionné qu’il était encore « trop tôt » pour apporter un tel changement.

Ces dernières semaines, plusieurs commerçants au Québec ont défié ouvertement le gouvernement sur la question du port du masque. Des témoignages ont été rapportés par différents médias.