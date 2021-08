Le passeport vaccinal, oui je le veux!

Non mais, il y en a -et c'est incroyable- qui souhaitent une consultation publique avant la mise en vigueur du passeport vaccinal. D'autres espèrent un débat parlementaire. D'autres, des disjonctés, parlent de dictature. Oup! Tout ça prend des airs de complotisme dirait-on!

Mais trop tard les amis! Puisque le ministre de la santé Christian Dubé nous a annoncé en début de semaine en point de presse, que dès le 1er septembre le passeport vaccinal au Québec sera bel et bien en vigueur. Le gouvernement met ses culottes.

La 4e vague à notre porte

Le passeport sera donc exigé dans les restos, les gyms, les festivals, etc. Je dis ici haut et fort que ce n'est pas trop tôt. La quatrième vague prend du galon de jour en jour. La voilà déjà arrivée dans mon pays d'origine, soit celui des bleuets au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Delta se propage!

Il faut cesser illico de tergiverser. Vouloir prendre des semaines encore à débattre du bien-fondé du passeport vaccinal serait risqué. Qui plus est, le passeport vaccinal est maintenant en vigueur dans plusieurs pays d'Europe. Alors, pourquoi traînerions-nous de la patte ici au Québec.

Inquiétants variants

Les différents variants de la COVID, qui assaillent le monde dans lequel je vis, moi, n'attendent pas, eux, pour agir. Ils ne demandent la permission à personne, ne se consultent pas entre eux, et sans vergogne, ils frappent à tout venant. Ils ne tournent pas en rond bien longtemps. Ils dénichent leurs cibles et frappent sans pitié, s'en prennent à nos jeunes d'ailleurs.

Ils s'en prennent surtout aux non vaccinés, aux têtes dures qui deviennent des dangers publics. Les variants les adorent et ils se collent à eux. Et ces derniers deviennent ainsi des porteurs et des donneurs, des semeurs de troubles ni plus ni moins.

Alors, vivement le passeport vaccinal pour veiller au grain. Pour affronter et pour espérer casser la quatrième vague, le passeport vaccinal devient à mes yeux un outil de plus, un outil suprême pour lutter contre la COVID et ses variants. Ce passeport, oui je le veux !

Photo Courtoisie

Yvan Giguère, Ex-enseignant de français

Saguenay