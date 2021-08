Les Cubs ont perdu patience avec Jake Arrieta

Le poste de Jake Arrieta dans la rotation des lanceurs des Cubs de Chicago n’était plus vraiment assuré avec ses performances en demi-teinte des derniers mois. La formation de l’Illinois a profité d’une sortie peu habile devant les médias du vétéran de 35 ans pour finalement couper les ponts avec lui.

• À lire aussi: La fin pour Chris Davis

• À lire aussi: Grâce à une recrue, les Blue Jays ne dérougissent pas

Le nom d’Arrieta a été placé au ballottage jeudi, afin que celui-ci soit libéré par l’équipe. La veille, le droitier avait accordé huit points sur 11 coups sûrs, et ce, en seulement quatre manches sur la butte. Les Cubs ont d’ailleurs perdu ce duel face aux Brewers de Milwaukee par la marque de 10 à 0.

Arrieta s’est aussi fait remarquer pour les mauvaises raisons en visioconférence d’après-match lorsqu’il a demandé à un journaliste assis dans la tribune de presse de retirer son couvre-visage.

«J’aimerais que tu retires ton masque. Je ne crois pas que quelqu’un soit près de toi», a-t-il dit à un membre des médias.

Peu inspiré à répondre aux autres questions, Arrieta aurait quitté son siège de la salle de presse du Wrigley Field de façon abrupte, a rapporté le site sportif The Athletic. Ce ne serait que quelques minutes plus tard que le président des opérations baseball Jed Hoyer et l’entraîneur David Ross lui auraient appris sa libération.

Carrière terminée?

Depuis qu’il a gagné le trophée Cy-Young en 2015 après une superbe saison marquée d’un dossier de 22-6 et d’une moyenne de points mérités de 1,77, les performances d’Arrieta ont été sur la pente descendante.

Membre des Cubs de 2013 à 2017, il a rejoint les Phillies de Philadelphie pour trois saisons avant de se voir offrir une nouvelle chance à Chicago. Sa fiche peu reluisante de 5-11 et sa moyenne de 6,88 parlent d’elles-mêmes.

Arrieta n’a pas gagné de match dans le baseball majeur depuis le 25 mai dernier. Il avait signé un contrat d’un an pour six millions $ avant le début de la saison.