Les efforts de nos athlètes soulignés

Coups de klaxon, cris de victoire, vidéo des plus beaux moments et spectacle musical : une douce célébration s’est tenue, jeudi, au Carrefour Laval pour souligner les belles réussites des athlètes olympiques canadiens, qui se sont surpassés à Tokyo cette année. À l’honneur, quelques-uns ont accepté de partager leur expérience, fiers de leurs performances.

Chavirer... et se relever

Photo Martin Alarie

Médaillée d’argent et de bronze en canoë, Laurence Vincent-Lapointe, 29 ans, veut faire découvrir son sport au monde entier.

Car, pour la première fois, les femmes ont pu s’emparer de leur pagaie, cette année, en canoë-kayak, dans l’espoir de se retrouver sur le podium aux Jeux olympiques.

« On a marqué l’histoire. J’espère qu’il y aura des jeunes femmes – et peut-être aussi des jeunes hommes –, qui ne pouvaient pas pratiquer ce sport-là avant, qui voudront s’essayer. En plus, on a prouvé qu’on était bonnes », lance-t-elle, avec fierté. L’athlète invite tout le monde à s’essayer. « Ce n’est pas grave de ne pas être bon du premier coup ! J’étais vraiment mauvaise au début. Je chavirais 10-15 fois par pratique », raconte-t-elle en riant.

Mais elle y retournait, dans l’espoir de demeurer dans le bateau. « Ça prend de la détermination, un goût de plein air et l’envie de se dépasser », souligne-t-elle.

S’amuser avant tout

Photo Martin Alarie

Contrairement à ses premiers jeux en 2016 à Rio, Catherine Beauchemin-Pinard, médaillée de bronze en judo, était là pour s’amuser, cette fois-ci.

« Il y a eu beaucoup d’obstacles, mais j’ai été plus avec le processus qu’avec le résultat. Un combat à la fois », explique la jeune femme de 27 ans en souriant. Fière de paver la voie en remportant l’une des deux premières médailles féminines en judo pour le Canada, elle espère inspirer d’autres jeunes à se surpasser. « Have fun, c’est ça l’important », lance-t-elle.

Une belle résilience

Photo Martin Alarie

Médaillée d’argent en plongeon, Jennifer Abel, 29 ans, salue la résilience de toute l’équipe canadienne, qui s’est dépassée durant les Jeux cette année. « Ce sont des temps difficiles pour tous. Souvent, on retient les belles médailles, les exploits, mais ce qu’il faut retenir, c’est la résilience. Certains n’ont pas eu les résultats espérés, mais ils étaient là et tout le monde a donné le meilleur d’eux-mêmes », dit-elle.

Un bon timing

Photo Martin Alarie

Marc-Antoine Blais-Bélanger, qui représentait le Canada en escrime, croit que les jeux sont tombés à point pour motiver les jeunes, après un an et demi de pandémie.

« La vaste majorité n’a pas pu faire du sport. On sent que pour les plus jeunes, c’est plus difficile de rester accroché et d’y retourner. Je pense que les Jeux ont vraiment donné une fenêtre sur le haut niveau, pour encourager les jeunes à continuer », souligne l’athlète de 26 ans qui en était à ses premiers Jeux.

Mais ça ne sera pas ses derniers, s’il réussit à se qualifier pour les prochains. « Ça m’a tellement apporté dans la vie. J’ai grandi au travers du sport », poursuit-il.

Toujours en équipe

Photo Martin Alarie

Pour Pamphinette Buisa, athlète de rugby à 7, c’est l’esprit d’équipe qui qualifie les Jeux de Tokyo. « Mes coéquipières m’ont vraiment aidée. C’était difficile, beaucoup de choses se sont passé cette année, mais on avait toujours une place pour se réunir entre nous, et ça a beaucoup facilité le trajet jusqu’aux Olympiques », relate la jeune femme de 24 ans.

À son retour au Canada, un monsieur l’a reconnue et l’a remerciée de représenter le Canada. « Même en pleine pandémie, le sport uni », poursuit-elle. Sur leurs lacets ou leurs élastiques à cheveux, ses coéquipières et elle ont porté le orange durant tous les Jeux en soutien aux communautés autochtones.