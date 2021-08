LPGA : la favorite de la foule sonne la charge

Michele Thomson a remis une impressionnante carte de 65 (-7) au terme de la première ronde de l’Omnium féminin d’Écosse, jeudi, pour s’emparer de la position de tête.

L’Écossaise a réussi un aigle, mais commis deux bogueys lors des cinq premiers trous. Elle a enchaîné ce début de parcours avec sept oiselets.

Cette première journée d’activités fera sans doute le plus grand des plaisirs à la favorite de la foule, elle qui a vécu une véritable scène d’horreur il y a près d’un mois. Durant la première ronde d’un événement en Finlande, au mois de juillet, son père, Graham, qui agissait comme caddie, a subi une crise cardiaque sur le terrain.

«C’était très épeurant à ce moment, a indiqué Thomson au quotidien écossais “The Scotsman”, mardi. Évidemment je n’avais aucune idée de ce qui s’était passé. Je pensais qu’il avait eu un coup de chaleur. J’ai joué trois trous de plus avant de voir l’ambulance arriver. J’ai su à ce moment que ce n’était pas un simple coup de chaleur, alors j’ai quitté le terrain. J’étais simplement soulagée qu’il se porte bien.»

Non seulement le père de Thomson a survécu, mais il a foulé un terrain de golf pour la première fois depuis son accident durant la première ronde disputée sur le parcours du Dumbarnie Links, afin d’y observer sa fille, en tant que spectateur. Il était donc aux premières loges pour la voir s’offrir une avance de deux coups sur ses plus proches poursuivantes, soit un trio formé par la Néerlandaise Anne van Dam, la Philippine Yuka Saso et la Thaïlandaise Jasmine Suwannapura.

Aucune Canadienne ne participe à cet événement en Europe.