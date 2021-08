Marie-Claude Barrette et «Autiste, amour et amitié» à MOI ET CIE

Trois docus-réalités originaux sur la chirurgie plastique, la zoothérapie et les familles d’accueil, suite à Autiste, maintenant majeur, une nouveauté animée par Marie-Claude Barrette et de nouvelles saisons des populaires séries 9-1-1 et New Amsterdam : MOI ET CIE propose un riche automne de télévision poignante à compter de la semaine prochaine.

Un fort vent de nouveauté – 165 heures cet automne, plus précisément – souffle sur MOI ET CIE, qui place encore l’être humain et l’histoire vraie au cœur de sa programmation en exposant des héros de l’ombre qui font œuvre utile au quotidien et en démystifiant des univers méconnus. «Des humains, et même des animaux, qui se donnent pour aider des personnes qui ont des problèmes émotifs, de santé ou d’identité», a résumé Nathalie Fabien, directrice chaînes et programmation de Groupe TVA.

C’est à l’hiver qu’on renouera avec les jeunes protagonistes attachants d’Autiste, bientôt majeur et Autiste, maintenant majeur, qui ont vieilli et atteint l’étape des relations interpersonnelles approfondies et même de la vie de couple. On continuera de les suivre dans leur évolution dans Autiste, amour et amitié.

Puis, dans Projet Innocence Québec, aussi prévu pour le début 2022, Marie-Claude Barrette nous fera connaître la mission de l’organisme du même nom (présent dans plusieurs pays du monde), qui travaille à défendre des gens condamnés en justice, qui clament leur innocence, et qui sont seuls face au système.

Photo Courtoisie, MOI ET CIE

Baume pour l’âme

Mais nul besoin d’attendre à 2022 pour constater que MOI ET CIE se surpasse encore en matière de sujets originaux et touchants. Ayant récemment augmenté de 40 % son auditoire chez la cible convoitée des 18-34 ans – notamment grâce à l’excellente Histoires de coming out, animée par Debbie Lynch-White –, la chaîne continue de bousculer les préjugés et de nous faire connaître des personnages attachants, l’une des priorités de la direction.

«Quand on trouve des personnages forts, charismatiques, généreux, qui ont un propos et capables de bien communiquer, on combine tout», a indiqué Nadège Pouyez, directrice générale fiction et documentaire chez Québecor Contenu.

Cette année, on s’intéresse aux animaux qui font du bien dans Zoothérapie (mercredi, 20 h 30, dès le 18 août). Vous craquerez assurément pour la thérapeute Audrey Desrosiers, qui traîne elle-même un passé marqué par la maladie, qui accompagne ses patients en immersion sur une ferme de l’Estrie, avec une humanité et une empathie hors du commun, accompagnée de ses animaux. Un vrai baume pour l’âme.

Saviez-vous que Montréal est la capitale mondiale du changement de sexe? En 2018, 900 chirurgies et transformations y ont été effectuées. Chirurgie plastique: reconstruire la vie (mercredi, 20 h, dès le 18 août) nous fera connaître cet art délicat et souvent mal jugé, en suivant quatre chirurgiens plastiques réputés, ici et à l’international.

À Être famille d’accueil, à compter du 27 octobre, Nancy Audet, elle-même enfant de familles d’accueil, nous emmènera à la rencontre de cinq clans qui ont ouvert leurs portes pour aider de petits êtres à mieux grandir, dont un couple qui en fait son métier principal et une femme seule qui a accueilli 10 enfants. À travers différents thèmes, on constatera les troubles d’attachement que portent les jeunes des familles d’accueil, mais aussi la belle fratrie qui se crée entre eux.

Photo Courtoisie, MOI ET CIE

Séries chouchous

Trônant toujours dans le top 10 des rendez-vous les plus fréquentés de MOI ET CIE – avec les productions de docus-réalités québécoises –, les fictions 9-1-1 (quatrième saison, jeudi, 22 h, dès le 9 septembre) et New Amsterdam (troisième saison, mercredi, 22 h, dès le 18 août) sont de retour à l’antenne. Notons que MOI ET CIE est la seule chaîne à diffuser ces gros canons américains en primeur linéaire francophone.

Et c’est sans compter les docus-réalités en acquisition, 10 au total, qui comportent chacun leur lot de témoignages et de récits troublants, dont les titres vont de Paramédics: héros du quotidien, SOS maison poubelle et Quand la richesse tue à Famille de tueurs.