Matte de retour dans ses pantoufles

La pandémie a permis aux entraîneurs des Alouettes de brasser des idées pour l’élaboration de leur formation partante. Parmi celles qui ont été mises en place, il y a le retour de Kristian Matte au poste de garde.

Dans les derniers milles de la carrière de Luc Brodeur-Jourdain, Matte s’était retrouvé au poste de centre. Une situation temporaire qui est devenue permanente au fil du temps.

Le vétéran de 35 ans avait accepté la proposition de ses entraîneurs même s’il n’avait jamais joué à cette position durant son parcours dans le football.

Comme il l’a souvent fait durant sa carrière, il a pensé à l’équipe avant sa personne.

Toutefois, cette année, une surprise l’attendait au début du camp d’entraînement.

« Nos entraîneurs voulaient essayer des choses différentes, a expliqué Kristian Matte lors d’une entrevue téléphonique avec Le Journal. Ils ont décidé de placer Sean Jamieson au centre et de me replacer au poste de garde, une position à laquelle j’ai joué plusieurs saisons.

« Mon style de jeu est d’être agressif et de foncer vers l’avant. Lorsqu’on est centre, il faut être plus patient et passif. »

Confiance en Jamieson

Matte confirme qu’il n’a pas fait de demande officielle pour revenir à son ancien poste.

« Il n’y a rien eu de spécial. Je crois que nos entraîneurs ont évalué notre groupe et ils voulaient tenter des expériences. J’ai toujours été un gars d’équipe. Pour moi, ce qui est important, c’est de jouer et de pouvoir frapper quelqu’un en avant de moi. »

Pour le remplacer au centre de la ligne offensive, les entraîneurs des Alouettes ont jeté leur dévolu sur Sean Jamieson, un Ontarien de 6 pieds 7 pouces et 317 lb.

Jamieson évoluait avec la formation montréalaise depuis quelques années. Toutefois, il n’avait jamais obtenu une opportunité comme partant.

« Ils l’ont placé à cette position dès les premiers jours du camp d’entraînement, a précisé Matte. Ils ont bien aimé ce qu’ils ont vu de Sean et de la façon qu’il s’est comporté. Sean a assimilé rapidement son boulot. »

Lors du premier match à Edmonton, Tony Washington et Landon Rice seront les bloqueurs. Philippe Gagnon sera l’autre garde avec Matte.

Comme une famille

Les succès de 2019 ont cimenté l’esprit d’équipe dans le vestiaire des Alouettes. Les joueurs forment encore un groupe très uni selon Matte.

« C’est comme une famille, a expliqué Matte. Si on a une excellente ambiance, c’est grâce à Khari [Jones]. Il y a beaucoup de respect dans notre vestiaire et surtout, on s’amuse.

« Si un de nous traverse une période difficile dans sa vie personnelle, il sait qu’il peut compter sur notre appui. Je n’ai jamais vu cela durant ma carrière. Il se passe quelque chose de spécial. »

Spécial jusqu’à quel point ? Tout le monde s’entend bien, et ce, peu importe la langue qu’ils parlent. « Ça parlait plus français qu’anglais dans le vestiaire durant le camp, mentionne Matte. Maintenant, il y a une quinzaine de Québécois au sein de l’équipe et tout se déroule très bien. Plusieurs Américains sont en train d’apprendre le français plus rapidement.

« Les joueurs de l’extérieur sont très conscients qu’ils sont au Québec. Ils aiment tous l’environnement et la culture dans lesquels ils se trouvent. »

