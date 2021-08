Un parcours sans trop de sueur pour Coco Gauff

Les amateurs de tennis de Montréal pourront bientôt voir à l’œuvre la jeune Américaine Coco Gauff plus longuement dans le cadre de l’Omnium Banque Nationale, elle qui a profité, jeudi, de l’abandon de son adversaire Johanna Konta.

• À lire aussi: Fin de parcours pour Rebecca Marino

• À lire aussi: Stefanos Tsitsipas atteint les quarts à Toronto

En incluant sa victoire expéditive en première ronde, contre la Lettone Anastasija Sevastova, l’Américaine a passé moins de 90 minutes à disputer des matchs sur les terrains montréalais jusqu’à présent, cette semaine.

La sensation de 17 ans, 15e tête de série et 24e au classement mondial de la WTA, a effectivement atteint directement les quarts de finale lorsque Konta s’est retirée en raison d’une blessure au genou gauche. Au deuxième tour de la compétition, la présence de Gauff sur le terrain avait aussi été abrégée, à 22 minutes précisément. En avance 5-0 au premier set, elle avait vu la Russe Anastasia Potapova déclarer forfait.

À sa prochaine partie, Gauff affrontera la gagnante du duel prévu entre la Tchèque Petra Kvitova et l’Italienne Camila Giorgi. La Canadienne Bianca Andreescu est la principale tête de série dans cette portion du tableau. Selon les résultats à venir, un affrontement entre Gauff et Andreescu demeure probable en demi-finale.

Azarenka a eu chaud

Parmi les autres matchs disputés jeudi, Victoria Azarenka, huitième tête de série, a pour sa part livré un marathon de 2h36 pour venir à bout de Maria Sakkari, 11e favorite. L’athlète du Bélarus l’a emporté en trois manches de 6-4, 3-6 et 7-6 (2).

En double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire brésilienne Luisa Stefani ont atteint les quarts de finale en s’imposant 7-5 et 6-2 contre une paire formée par Emina Bektas et Tara Moore.