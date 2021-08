3 beaux road trips du Québec auxquels vous n’aviez peut-être pas pensé

Même si l'approche de la rentrée scolaire nous fait croire le contraire, l'été est loin d'être fini et il encore temps de partir en road trip sur les routes du Québec.

Voici quelques itinéraires pas trop connus, qui se font en une ou plusieurs journées. Comme ces trajets font partie des 18 routes touristiques officielles du Québec, ils sont tous balisés et faciles à suivre. Vous pouvez même télécharger des cartes et des brochures pour planifier un peu vos arrêts. Si ce n'est pas beau, ça!

3 road trips pas si connus pour profiter de l’été jusqu’au bout:

Le Chemin du Terroir

Basses-Laurentides, 226 km (boucle)

Cet itinéraire est le paradis du pique-nique et des produits du terroir. Il est donc idéal pour la saison des récoltes. Il s’agit d’une boucle qui part du (joli) Vieux-Saint-Eustache et qui traverse plusieurs villages: Saint-Joseph-du-Lac, Oka, Mirabel, Saint-André-d’Argenteuil, Lachute... Une carte de l’itinéraire est disponible ici, mais sachez que seules certaines entreprises de la région y sont listées.

Voici quelques-uns de nos chouchous le long du chemin: la mini-ferme et la boutique d’Intermiel, la cidrerie Lacroix, la jeune microbrasserie Sir John, le vignoble Rivière du Chêne, le parc national d’Oka. Il y a aussi les pique-nique champêtres. Labonté de la pomme, La Cabane d’à Côté et le Domaine Lafrance offrent tous des paniers gourmands à déguster sous les pommiers.

Et bien sûr, il y a mille et une possibilités si l’envie vous prend de faire de l'autocueillette durant votre road trip.

La Route des Sommets

Cantons-de-l’Est, 193 km (aller)

Des montagnes, des haltes panoramiques, des parcs naturels et des étoiles. Voilà ce qui vous attend le long de ce trajet magnifique, qui passe en plein cœur de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic et tout près de la frontière américaine.

Parmi les arrêts vedettes: le parc national de Frontenac, le parc régional du Mont-Ham, le mont Gosford, la station touristique Baie-des-Sables et, bien sûr, le parc national du Mont-Mégantic et son observatoire astronomique. Il y a aussi la ville de Lac-Mégantic et des villages moins connus: Piopolis, Lambton, Saint-Sébastien...

Si vous ne voulez pas faire trop de kilomètres, sachez que des sous-circuits thématiques sont proposés sur le site internet de la Route des Sommets. Il y en a même un «de nuit» et un autre qui comprend une série de «sheds panoramiques» pour profiter des vues de la région.

La Route des Navigateurs

Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent , 470 km (aller)

L’appel du fleuve est plus fort que tout? Suivez la 132 le long de la Route des Navigateurs et vous ne le quitterez pas des yeux pendant 470 km!

Ce périple, à faire en plusieurs jours, démarre à Nicolet, dans le Centre-du-Québec, et se termine à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. Entre les deux, il y a mille et une choses à faire: une balade sur les passerelles surprenantes de Nicolet; une visite des jardins du Domaine Joly-De Lotbinière; un «voyage» en traversier jusqu’à L'Isle-aux-Grues ou à l’ancien site de quarantaine de la Grosse-Île; une virée chez les artisans de Saint-Jean-Port-Joli; une balade dans le charmant village de Kamouraska; une randonnée à marée basse sur les rivages du parc national du Bic; etc.

N’hésitez pas non plus à vous arrêter dans les casse-croûte, les microbrasseries et les «spots à coucher de soleil» qui croiseront votre route.