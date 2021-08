AUCOIN, Père Pierre M. Afr.



Nous avons le regret de vous annoncer le décès du Père Pierre Aucoin, Missionnaire d'Afrique (Père Blanc), survenu jeudi 29 juillet 2021 au CHSLD St-Vincent de Paul de Sherbrooke, à l'âge de 91 ans. Le Père Aucoin était le fils de Marie-Anne Lanteigne et d'Amédée Aucoin. Il était originaire de la paroisse Ste-Cécile de Montréal.Il était le frère de feu Louis, feu Cécile (feu Paul-Émile Côté), feu Gérard (feu Mariette Hamel), feu Claire, feu Thérèse (feu René Parisien), feu Hélène (feu Jean-Paul de la Sablonnière), feu André, feu Jean (Rolande Couturier), feu Jacques, feu Paul(Louise Darveau). Il laissse aussi dans le deuil ses belles-sœurs Rolande Couturier et Louise Darveau, de nombreux neveux et nièces, particulièrement sa nièce Annie de la Sablonnière, sa proche aidante, plusieurs amis ainsi que les membres de la communauté des Missionnaires d'Afrique de Sherbrooke.Selon les désirs de sa famille, elle vous accueillera le samedi 21 août 2021 de 13h30 à 15h30, cérémonie religieuse à 15h30 suivi de la mise en terre des cendre inhumées dans le lot des Missionnaires d'Afrique du cimetière St-Martin de Laval le jour même.La famille tient à remercier chaleureusement la docteure Boire-Lavigne et l'ensemble du personnel du CHSLD St-Vincent pour la grande qualité des soins donnés au Père Aucoin, des dons à la fondation des Pères Blanc peuvent être fait en la mémoire de Pierre Aucoin.