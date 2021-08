«Allez vous faire voir avec votre liberté» : Arnold s’en prend aux antivaccins

L’ex-gouverneur de la Californie et acteur Arnold Schwarzenegger a la mèche courte pour ce qui est des personnes opposées aux mesures sanitaires.

Sur sa chaîne YouTube, le Terminator a tiré à boulets rouges sur les antivaccins et antimasques, lors d’une discussion avec la journaliste de CNN Bianna Golodryga et l’ex-militaire Alexander Vindman.

Il a déploré le mouvement de désinformation en lien avec la pandémie.

Arnold Schwarzenegger a rappelé que les experts s’entendent pour dire qu’il faut encore porter le masque, alors que de nombreux pays, dont les États-Unis, sont aux prises avec une quatrième vague de COVID-19.

Ces scientifiques ont étudié pendant de nombreuses années et connaissent les virus et les enjeux de santé publique plus que quiconque, a affirmé l’acteur de 74 ans.

L’ex-politicien se dit irrité par les personnes qui prônent leur liberté individuelle afin de ne pas porte le masque ou de ne pas se faire vacciner.

«Allez vous faire voir avec votre liberté», a-t-il clamé.

Arnold Schwarzenegger ajoute que la liberté vient avec des responsabilités, dont celle de protéger ses proches et sa communauté.

«Bien sûr, vous avec la liberté de ne pas porter de masque, mais vous êtes un con si vous ne le portez pas», a scandé la vedette hollywoodienne.