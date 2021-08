Atteint de COVID longue, on lui refuse la vaccination

Un homme atteint de la COVID longue dénonce avoir été cavalièrement expulsé d’un centre de vaccination de Joliette mardi dernier parce qu’on le considérait à tort comme encore symptomatique.

• À lire aussi: Hôpitaux sous pression: «On se serait passé du Delta»

• À lire aussi: La vaccination deviendra obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux

• À lire aussi: COVID-19: le Québec compte 426 nouveaux cas et aucun décès

«On a été traité comme la peste, se souvient Claude Sévigny. Quand j’ai dit que j’avais encore des séquelles, le gardien de sécurité s’est presque mis à courir.»

L’homme de 58 ans interprète cette attitude comme une véritable humiliation, la preuve selon lui que la maladie dont il souffre demeure largement méconnue.

Car il n’y avait pourtant rien à craindre: M. Sévigny a été déclaré négatif à la COVID-19 au printemps 2020, quelques semaines avait été infecté lors de la première vague.

COVID longue

Il souffre cependant depuis de plusieurs problèmes de santé, au point d’avoir du mal à tenir debout plus que quelques minutes.

Avant de recevoir sa première dose, le quinquagénaire tenait à faire connaître sa condition médicale au personnel de la clinique, question de savoir si le vaccin était recommandé pour les patients dans son état.

«Ils n’ont pas fait la différence entre avoir la COVID et avoir la COVID longue. On a été traité comme si on était des irresponsables qui allaient se faire vacciner en étant contagieux», dénonce la conjointe de M. Sévigny, Louise Gaboury, qui était présente à ses côtés mardi dernier.

COURTOISIE

Dépistage obligatoire

Cette infirmière de profession raconte que c’est finalement un cadre du centre de vaccination qui est venu calmer le jeu. Ce dernier leur aurait indiqué que pour être inoculés, ils devaient de nouveau aller passer un test de dépistage, et ce, même s’ils avaient déjà en main la preuve qu’ils n’étaient plus porteurs du virus.

Rien pour rassurer ce couple de Saint-Michel-des-Saints qui avait attendu avant d’accepter de se faire vacciner, de peur de revivre les symptômes de la COVID, et surtout par crainte d’aggraver l’état de santé de monsieur.

«Je ne sais pas si on va y retourner. On va probablement attendre d’aller chez son médecin à la fin du mois pour prendre une décision», confesse Mme Gaboury, découragée.

Sans commenter ce cas précis, le CISSS de Lanaudière a reconnu par courriel que son personnel a été appelé avec l’arrivée du variant Delta à «redoubler de vigilance» à l’entrée des cliniques de vaccination pour identifier les patients symptomatiques.

Le vaccin souhaitable, même pour la COVID longue

Le vaccin s’accompagne souvent d’effets secondaires chez les patients atteints de la COVID longue, mais le jeu en vaut quand même la chandelle, assurent les spécialistes.

«Je le recommande à tous mes patients. Oui, ils réagissent plus, mais il faut le faire», insiste la Dre Thao Huynh, qui mène présentement une étude sur cette mystérieuse maladie.

Parmi son groupe-test, une participante a même vu ses symptômes disparaître presque du jour au lendemain après avoir été inoculée.

Et elle n’est pas un cas unique. Les premiers résultats d’une étude britannique indiquaient en mai dernier que 57 % des patients atteints de COVID longue durée avaient vu leur état de santé s’améliorer après avoir reçu le vaccin, alors que seulement 19 % affirmaient que leur condition s’était détériorée à la suite de la première dose.

«C’est encore anecdotique, mais ce que je dis à mes patients, c’est que ça ne peut pas nuire», nuance la Dre Huynh, épidémiologiste et cardiologue au Centre universitaire de santé McGill.

Toujours malade

Violaine Cousineau ne fait malheureusement pas partie de ceux qui ont vu leur santé s’améliorer après le vaccin. Dix mois après été infectée par le coronavirus, cette enseignante de Montréal est toujours hypothéquée, alors qu’elle peine à avoir assez de souffle pour entretenir une longue conversation.

«Le vaccin a même été très éprouvant. Pendant 10 heures, j’ai eu l’impression de revivre la COVID», raconte Mme Cousineau, qui ne regrette rien cependant et qui appelle la population à aller se faire vacciner.

Elle se réjouit toutefois de ne pas avoir à être vaccinée une deuxième fois, comme la santé publique a statué que les personnes qui ont déjà contracté le virus n’ont besoin que d’une seule dose pour être considérée comme immunisée.

Encore peu connue

Mme Cousineau concentre maintenant ses énergies à faire reconnaître la COVID longue comme un enjeu sérieux.

«Je suis sidérée que l’on ne parle pas de la COVID longue avec la variant Delta et que l’on ne regarde que les hospitalisations pour décider de la réouverture de l’école», regrette-t-elle, en soulignant qu’environ 10 % des gens qui ont attrapé le virus vont développer la maladie sur le long terme.

Se manifestant surtout par des problèmes respiratoires, mais également par des maux de tête et des difficultés de concentration, la COVID longue reste encore relativement incomprise des médecins.

«Tout ce que l’on sait, c’est que les femmes sont plus touchées. Mais parmi mes patients, il y en a de tous les âges et il y en a plusieurs qui étaient en très bonne forme», note la Dre Huynh.

À voir aussi...