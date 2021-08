CH : des matchs locaux surtout en soirée

Le Canadien de Montréal disputera cinq matchs en après-midi, mais un seul d’entre eux à domicile, au cours de la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Celle-ci a dévoilé vendredi l’heure de tous les affrontements du calendrier régulier 2021-2022. Avec une pause prévue du 3 au 22 février inclusivement en raison de la possible présence des hockeyeurs du circuit Bettman aux Jeux olympiques, le Tricolore ne pourra disputer ses traditionnelles parties du weekend du Super Bowl. Effectivement, le duel ultime de la NFL aura lieu le 13 février.

Selon l’horaire publié précédemment par la LNH, une opportunité pour la tenue de deux rencontres en journée au Centre Bell semblait réelle, puisque la formation montréalaise accueillera les Oilers d’Edmonton et les Blue Jackets de Columbus les samedi 29 et dimanche 30 janvier, dans l’ordre. Cependant, ces deux duels se tiendront en soirée, soit à 19 h.

La seule partie qui aura lieu le jour à Montréal est celle du samedi 15 janvier face aux Devils du New Jersey.

Un peu de chance

La majorité des matchs de la troupe de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme auront lieu à 19 h, incluant le premier de la campagne, le 13 octobre contre les Maple Leafs à Toronto.

Quatre rendez-vous à l’extérieur se dérouleront en journée : deux d’entre eux seront joués en autant de jours, c’est-à-dire les 30 et 31 octobre, 16 h, sur la glace des Kings de Los Angeles et des Ducks d’Anaheim, dans l’ordre. Cela signifie que le Canadien renouera avec son ancien attaquant Phillip Danault dans la Ville des anges au début de l’après-midi, à l’heure locale.

Le Bleu-Blanc-Rouge aura aussi droit à des matchs hâtifs face aux Panthers en Floride le 1er janvier et aux Coyotes en Arizona le 17 janvier. À l’opposé, ses rencontres les plus tardives seront celles du 28 octobre et du 9 mars. Il affrontera respectivement à 22 h 30 les Sharks à San Jose et les Canucks à Vancouver.