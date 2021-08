Comment retrouver ma vie d’avant?

Je suis une célibataire dans la quarantaine. J’ai passé la longue période de pandémie seule dans mon logement. Je n’ai jamais eu de vie de couple digne d’en parler puisque ma nature solitaire et asociale ne m’incitait vers aucune intimité. J’ai très peu d’amies et je fréquente rarement mes sœurs, qui m’ont toujours trouvée bizarre.

Née d’une mère bipolaire et d’un père obsessif compulsif, c’est moi la chanceuse parmi leurs enfants qui semble avoir hérité d’un problème mental. Je n’ai jamais reçu de diagnostic, mais comme on m’a toujours dit que j’étais « spéciale », j’en ai déduit que c’était la raison qui me rendait inaccessible aux autres.

Mon problème, ça n’a pas été le confinement, car étant comme je suis, je me suis très bien accommodée de la vie de recluse qui nous fut imposée. Plus besoin de me rendre au bureau puisque j’étais en télétravail à plein temps, et ça m’allait très bien. C’est plus le déconfinement qui me fait peur, car d’ici septembre prochain, tout le monde sera rentré au bureau, moi y compris.

Je ressens ça comme si après m’être retrouvée au paradis, je devais maintenant me préparer pour retourner dans un enfer dont je ne mesurais pas l’ampleur auparavant. Je crains déjà la reprise des commentaires qu’on me balançait jadis en pleine face et que je faisais semblant d’accepter sans broncher. Je ne sais pas si je pourrai m’en accommoder comme avant. Je ne me suis jamais sentie aussi seule et aussi déstabilisée que maintenant. Comment faire pour affronter ça sans dire à personne que je ne me sens tellement pas bien en dedans, que ma peur augmente de jour en jour.

Une bouilloire sur le point d’éclater

Je vais commencer par vous informer d’un avis rédigé par « La Fondation de l’Institut Universitaire en santé mentale du Québec » paru dans les médias sociaux. Ça devrait concourir à faire diminuer votre stress face au retour en milieu de travail : « Tu as le droit de te sentir instable. Tu as le droit de te sentir à part. Tu as le droit de te cacher du monde. Tu as le droit d’avoir besoin d’aide. Tu as le droit d’aller mal. Avoir un problème de santé mentale n’est pas un échec personnel. »

Vous êtes ce que vous êtes et il faut trouver le moyen de composer avec. À défaut de consulter au privé pour vous faire guider dans cette démarche, je vous signale qu’il existe plusieurs organismes d’entraide qui se dévouent bénévolement en santé mentale. Parmi ceux-là, je vous signale l’organisme RELIEF qui offre une ligne téléphonique d’entraide, du soutien individuel, du soutien de groupe et des ateliers. On les joint au 1 866 738-4873 de 9 h à 17 h, cinq jours par semaine, ou encore à l’adresse relief@monrelief.ca.