Dion Lewis accroche ses épaulettes

Le porteur de ballon Dion Lewis a décidé de prendre sa retraite du football professionnel, malgré l’intérêt de plusieurs équipes pour ses services.

C’est ce qu’a appris le réseau ESPN, vendredi.

Le demi offensif était joueur autonome, après avoir disputé la dernière campagne avec les Giants de New York. Lewis a disputé huit saisons dans la NFL sur une période de 10 ans. En 16 rencontres l’an passé, il a amassé 115 verges avec ses jambes et 127 autres via les airs, inscrivant trois touchés.

L’athlète de 31 ans a également porté les couleurs des Eagles de Philadelphie, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Titans du Tennessee. Il a d’ailleurs remporté le Super Bowl avec les «Pats» lors de la campagne 2016.

Le porteur de 5 pi 8 po a totalisé 3833 verges et 22 majeurs au sol en carrière dans le circuit Goodell.