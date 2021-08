Direction la demi-finale pour Stefanos Tsitsipas

Le Grec Stefanos Tsitsipas a accédé sans trop de difficultés au carré d’as de l’Omnium Banque Nationale de Toronto, vendredi, en disposant du Norvégien Casper Ruud en deux manches de 6-1 et 6-4 en quart de finale.

Ainsi, le troisième joueur mondial a mis fin à la séquence de 13 victoires de son rival scandinave, classé au 12e rang de l’ATP. Trois bris en sept tentatives ont réglé le cas de Ruud, qui a empoché seulement 40 % des points joués.

Après un premier set à sens unique, le vainqueur a trimé dur au second. Toutefois, il a réussi un bris à l’avant-dernier jeu grâce à un coup droit près de la ligne pour faire 5-4. La troisième tête de série du tournoi a plus tard confirmé son triomphe à l’aide d’un as, son huitième de la journée.

En demi-finale, samedi, Tsitsipas affrontera l’Espagnol Roberto Bautista Agut (17e joueur mondial) ou l’Américain Reilly Opelka (32e).

