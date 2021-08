La vaccination deviendra obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux

Ottawa rendra obligatoire la vaccination contre la COVID-19 pour tous les fonctionnaires fédéraux. La politique s’étendra aussi aux employés et à certains passagers des services de transports aériens, ferroviaires et maritimes.

Dans le secteur des transports, le gouvernement libéral a fixé à la fin octobre au plus tard l’entrée en vigueur de cette nouvelle politique plus restrictive.

Les voyageurs qui devront se plier à cette politique sont les passagers à bord de vols commerciaux, les passagers à bord de trains pour des segments interprovinciaux ainsi que les plaisanciers à bord de croisières qui s’étendent sur plus d’une journée.

L’obligation d’être vacciné contre la COVID-19 s’étendra à toutes les agences du fédéral ainsi qu’à toutes les entreprises gérées par la couronne.

«Nous lançons un appel à toutes les industries sous réglementation fédérale, et évidemment aux sociétés d’État et aux agences fédérales de faire de même, immédiatement», a prononcé le ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc, vendredi.

«Étant le plus important employeur au pays, le gouvernement du Canada veut faire sa part pour protéger les fonctionnaires et les communautés où ils vivent et travaillent, et ce, partout dans le monde», a-t-il ajouté.

M. LeBlanc était accompagné du ministre des Transports, Omar Alghabra.

Ceux qui ne peuvent se faire vacciner pourraient être accommodés d’autres façons, possiblement avec l’obligation de se soumettre à des tests de dépistage, mais cela relèverait du cas par cas, a précisé le ministre Alghabra.

Justin Trudeau avait évoqué l’idée d’obliger la vaccination contre la COVID-19 aux employés fédéraux la semaine dernière lors d’un point de presse à Montréal.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il avait l’intention de mettre sur pied un passeport vaccinal, utilisable par le biais de l’application ArriveCAN, qui servira à déterminer le statut vaccinal des voyageurs.

