COULL, Charles



À Vaudreuil-Dorion, le 8 août 2021, à l'âge de 87 ans est décédé M. Charles Coull, époux de feu Mme Bernadette Bolduc.Il laisse dans le deuil son fils Bernard (Cécile), ses petits-enfants Marc-André (Chantal) et Daphney (Lucien), ses deux arrière-petits-fils Tristan et Jacob ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 14 août 2021 de 12h à 14h au :SAINT-AUGUSTIN450-473-5934Les funérailles auront lieu en ce même jour, à 14h en l'Église de Saint-Augustin. L'inhumation suivra après les funérailles, au cimetière de Saint-Augustin.