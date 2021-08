La police tire des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes à Bangkok, deux manifestants blessés

BANGKOK, Thaïlande | Deux manifestants ont été blessés vendredi à Bangkok après que la police a fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes sur un rassemblement contre le gouvernement et sa gestion de la crise du coronavirus, selon un centre médical d’urgence.

Le mouvement pro-démocratie porté par la jeunesse thaïlandaise a poussé des dizaines de milliers de personnes dans les rues en 2020 pour demander la démission du Premier ministre Prayut Chan-O-Cha et une réforme de la monarchie, un sujet tabou auparavant dans le pays.

La contestation avait faibli ces derniers mois à cause des restrictions liées au Covid-19 et des poursuites judiciaires engagées contre des dizaines de protestataires.

Mais le mouvement a repris de la vigueur depuis une semaine avec des manifestations de petite ampleur quasi quotidiennes dans la capitale thaïlandaise.

En cause, la flambée de COVID-19, avec plus de 20 000 nouveaux cas quotidiens, la lenteur de la campagne vaccinale et l’impact économique des restrictions.

Vendredi, des manifestants, bravant l’interdiction de se rassembler, ont mis le feu à des sacs de fruits en décomposition pour symboliser les difficultés économiques des agriculteurs.

Deux manifestants ont été blessés, a indiqué le centre médical d’urgence Erawan de Bangkok. Une vidéo filmée par les secouristes a montré que l’un d’eux avait été touché à l’œil par une balle en caoutchouc.

La police fait usage depuis plusieurs jours de canons à eau, de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc pour disperser les rassemblements.

Accusée de faire preuve d’une trop grande fermeté, elle assure que son approche est conforme à la loi et exhorte la population à ne pas mettre en danger la santé publique.

« Il existe des preuves évidentes que certaines personnes parmi les manifestants ont contracté le Covid-19. Nous craignons que d’autres ne soient touchés », a déclaré à la presse le chef du bureau de la police métropolitaine, Phukphong Phongpetra.

Le royaume a enregistré plus de 23 000 cas de COVID-19 vendredi, un record. Plus de 7000 personnes sont décédées depuis le début de la crise sanitaire.

Moins de 5 millions des 70 millions de Thaïlandais ont reçu deux doses de vaccin.

