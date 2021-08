Le 50e anniversaire d’Abris Tempo

Depuis 1971, Abris Tempo facilite l’hiver de nombreux Québécois grâce à ses abris d’auto. L’entreprise a célébré son 50e anniversaire en grand récemment.

Photos Pierre-Paul Poulin, Pascale Vallée

Une magique réception a eu lieu au siège social, à Laval, dans le cadre du 50e anniversaire. Richard Boisclair, copropriétaire et président d’Abris Tempo, est entouré des copropriétaires Sébastien Turgeon, Gina Potvin, Guillaume Brunet et Alain Cyr.

La vente présaison est en cours jusqu’au 26 septembre. Véronique Martin est entourée de Martin Charbonneau et de Guy Marcoux.

Les employées Rhoni Anziane et Guylaine Ceny sont entourées de leurs collègues de travail Jean-Jacques Thenor, Raymonde Bernard et Michel Guillemette.

Les employés qui cumulent plus de 25 ans de service au sein de l’entreprise, Yves Alarie (35 ans), Joelle Dallaire (33 ans), Michel Guillemette (27 ans) et Isabelle Forget (25 ans) ont reçu un trophée pour célébrer leur exploit.

Les formations de fastpitch des Rebelles comptent six équipes au sein de la Ligue Rousseau. Alexandrine Courchesne, parmi les meilleurs frappeuses de la ligue, est en compagnie de Macha Dubé, qui possède une bonne balle rapide, d’Emma Pelletier, une excellente productrice de points et de Cassandre Leblanc, qui maîtrise une bonne balle rapide et un remarquable changement de vitesse.

Perry Giannias, d’Expos Fest, rencontre régulièrement des joueurs vedettes pour la signature sur différents articles de collection. Sur la photo, prise lors d’un récent voyage aux États-Unis, on aperçoit Perry Giannias entouré des deux membres du Temple de la renommée du baseball André Dawson et Tim Raines.

Christiane et Jean Guy Steben célèbrent plus de 50 ans de mariage. Habituellement, pendant la saison hivernale, ils dirigent des ligues de golf en Floride. Cet été, ils sont à l’emploi du Golf Le Portage, qui accueillera les anciens joueurs de baseball junior, lundi prochain.