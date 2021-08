Omnium Banque Nationale: duel de serveuses à prévoir

Les amateurs de tennis risquent d’avoir droit à du jeu rapide samedi à l’Omnium Banque Nationale, quand Aryna Sabalenka et Karolina Pliskova s’affronteront en demi-finale.

Les deux puissantes serveuses, classées respectivement première et quatrième têtes de série du tournoi, ont facilement prévalu vendredi en quarts de finale.

La Bélarussienne Sabalenka a signé une remontée en deuxième manche pour battre sa compatriote Victoria Azarenka, huitième favorite à Montréal, 6-2 et 6-4.

Quant à la Tchèque Pliskova, elle a remporté 10 jeux d’affilée pour s’imposer 6-4 et 6-0 face à la surprenante Espagnole Sara Sorribes Tormo, 48e mondiale.

Après s’être montrée expéditive contre la Canadienne Rebecca Marino, 220e joueuse de la WTA, la veille, Sabalenka, 23 ans, a une fois de plus démontré qu’elle est l’une des joueuses du moment sur le circuit féminin.

À Wimbledon

Pliskova a également connu une belle séquence récemment. Elle a atteint la finale à Wimbledon, avant de s’incliner dans l’ultime match devant la numéro un mondiale, l’Australienne Ashleigh Barty.

Sur sa route, elle a d’ailleurs croisé une certaine Aryna Sabalenka, qu’elle a battue au terme d’une dure bataille, 5-7, 6-4 et 6-4.

« À Wimbledon, j’ai eu beaucoup d’occasions sur son service, mais je n’ai pas réussi à m’en servir, a relevé Sabalenka, vendredi. Je m’étais mis beaucoup de pression. Je me sentais tendue. »

Sur le rapide gazon anglais, Sabalenka avait claqué 18 as et réussi 38 coups gagnants. Pliskova avait présenté des statistiques similaires : 14 as et 32 frappes gagnantes.

Trois manches

Les deux filles ont offert du tennis rapide, donc. Et même si le court central du Stade IGA est revêtu d’un ciment plus lent que le gazon, Pliskova voit mal pourquoi le jeu serait bien différent samedi.

« Une fois qu’on a installé son jeu, on ne peut pas faire quelque chose de complètement différent sur la surface », a analysé la Tchèque de 29 ans.

« Peut-être que sur gazon, certaines balles sont plus difficiles à rattraper, peut-être que le service est plus difficile à bloquer parce que cette surface est plus rapide et la balle rebondit moins haut. Ici, c’est assez rapide, mais il y a aussi eu pas mal de vent ces derniers jours. Certaines de ces balles seront peut-être plus difficiles à renvoyer. »

Sabalenka et Pliskova ont un historique qui remonte à plus loin que cette confrontation dans le carré d’as à Wimbledon. Elles se sont affrontées deux fois en 2018, alors que Sabalenka ne connaissait pas encore les résultats qui l’ont menée au troisième rang mondial.

Mais c’est tout de même cette dernière qui s’est chaque fois imposée, sur surface dure, à Cincinnati, et sur gazon, à Eastbourne.

Ces deux rencontres se sont décidées en trois manches, ce qui laisse entrevoir un beau spectacle samedi.

« Nous avons souvent joué l’une contre l’autre et je sais exactement ce qu’il faut faire, a analysé Pliskova. La question sera de savoir si je serai capable de le réaliser demain [samedi], et si elle va bien jouer. Il y a des moments où elle joue si bien qu’on ne peut rien faire. Je pense avoir mes chances dans ce prochain match. »