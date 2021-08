On fond pour les délices glacés

Finie l’époque où le choix de crème glacée molle se résumait à vanille ou chocolat ! La diversité est au rendez-vous, même au rayon de la crèmerie. Gelatos, crèmes glacées, sorbets, glaces véganes au lait d’avoine, de soya, de coco, ou encore slushs funky et popsicles, il y en a pour tous les soirs de l’été ! Comment ne pas céder à la tentation devant ces alléchants délices glacés ?

Juliette et chocolat

Photo courtoisie

Découvrez la famille Frisson de Juliette et Chocolat, une collection de desserts glacés offerts dans tous leurs restaurants. Aériens, tout légers, ils débordent de crème glacée, coulis de fruits, crumble, et somptueuse crème fouettée. Un vrai péché !

► julietteetchocolat.com

Kamehameha Snack Bar hawaïen

Photo courtoisie

Plaisirs glacés populaires à Hawaï, les superbes taiyakis du Kamehameha Snack Bar ne manqueront pas de vous charmer ! Ces crèmes glacées servies dans un croustillant cornet gaufré en forme de poisson sont aussi belles que délicieuses. Offertes à la succursale du Village.

► kamehamehamtl.com

Le Berlingot

Photo courtoisie

Situé à Laval, le glacier Le Berlingot offre de superbes coupes et cornets, alliant sorbets et crèmes glacées maison. Réalisés à partir de petits fruits locaux ou exotiques, ils sont offerts en plusieurs saveurs, changeant au gré des saisons.

► facebook.com/leberlingotglacerie

Belle à croquer

Photo courtoisie

Intrigants, ces popsicles aux fruits et aux fleurs ! Réalisés par l’entreprise Belle à croquer, de Sainte-Thècle, en Mauricie, ils intègrent des fleurs et des herbes cultivées dans leur jardin. En vente sur place et dans les épiceries locales.

► belleacroquer.ca

Qwelli

Photo courtoisie

Gelato, sandwichs, gâteaux et bâton glacés, les produits Qwelli sont d’un chic fou ! Aussi magnifiques que délicieux, ces produits haut de gamme faits à la main se déclinent en plus de 40 saveurs, dans leurs comptoirs et en ligne. Options végé et sans lactose offertes.

► qwelli.mobi2go.com

Seva, à La Diperie

Photo courtoisie

Conçue à partir de lait d’avoine, la nouvelle crème glacée molle végane Seva à la framboise fait son entrée ! Bientôt déclinée en plusieurs autres saveurs, cette glace onctueuse, faible en gras et sucrée au sirop d’érable est offerte dans une trentaine de points de vente de La Diperie.

► ladiperie.com

Le Blue

Photo courtoisie

Dans son nouveau décor californien, la crèmerie Le Blue, de Longueuil, offre des desserts glacés qui dépassent l’imagination ! Véritable explosion de couleurs et de saveurs, ses créations glacées, surplombées de gâteau, barbe à papa, et autres friandises, vous en mettront plein la vue et les papilles.

► facebook.com/lebluecremerie

La Royale crèmerie végane

Photo courtoisie

Tentez les alléchants cornets twistés de La Royale crèmerie végane, alliant sorbets aux fruits et glace végane crémeuse à base de lait de coco. Nouvelles saveurs chaque semaine aux trois succursales, rues Jarry, Saint-Zotique et De Castelnau.

► instagram.com/laroyalevegane

Fromagerie Victoria

Photo courtoisie

Un tout nouveau délice glacé, le Givré, fait son entrée à la Fromagerie Victoria. Mélange de crème glacée molle faite de vraie crème riche et onctueuse, et d’une saveur de slush aux choix, il est tout en douceur et déborde de saveurs fruitées. Absolument rafraîchissant !

► fromagerievictoria.com

Ice Cream Crème glacée

Photo courtoisie

Envie de vous prendre pour un touriste en faisant un tour dans le Vieux-Montréal ? Ne manquez pas de visiter l’un des deux tout nouveaux bars laitiers Ice Cream Crème glacée, offrant toute une variété de barbotines et de cornets de crème glacée dure et molle.

► instagram.com/icecremeglacee