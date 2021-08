Privatisation d’EXFO: les actionnaires approuvent l’offre du fondateur

Après un peu plus de deux décennies sur les parquets boursiers, EXFO deviendra une entreprise privée. Les actionnaires ont approuvé l’offre d’achat de 6,25 $ par action du fondateur, Germain Lamonde, vendredi.

La proposition de M. Lamonde pour acheter l’ensemble des actions en circulation à l’extérieur de son portefeuille et de celui du président-directeur général de l’entreprise, Philippe Morin, est estimée à plus ou moins 134 millions $US, soit environ 168 millions $CA, selon le taux de change.

Lundi dernier, M. Lamonde, qui est l’actionnaire majoritaire de la compagnie, avait revu à la hausse son offre déposée au mois de juin. Sa proposition est passée de 6,00 $US à 6,25 $US par action. Il s’agit d’une prime de 69 % par rapport à la valeur de l’action au 4 juin.

Il faut dire que ces dernières semaines, la société américaine VIAVI Solutions a aussi tenté de charmer les actionnaires pour mettre la main sur la compagnie spécialisée dans les tests et les instruments de mesure pour le secteur des télécommunications avec une offre de 7,50 $US par action.

M. Lamonde avait toutefois refusé cette proposition.

Plus de détails à venir...