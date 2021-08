Racisme, esclavagisme et domination

Une anecdote parmi d’autres sur la nature intrinsèque des États-Unis, ce grand pays donneur de leçons où se respire un air de démocratie qu’on dit parmi le plus pur au monde.

Lee 11 septembre 1858, le sénateur et ex-gouverneur du Mississippi, Albert Gallatin Brown, déclare devant ses concitoyens ce qui suit : « Je veux me rendre en Amérique centrale pour les raisons que j’ai déjà énoncées précédemment. Je veux Cuba, et tous savent que Cuba nous appartiendra tôt ou tard. Si les mangeurs de vers espagnols nous la cèdent à un prix raisonnable, tant mieux. Si ce n’est pas possible, nous nous en emparerons de toute façon. Je veux Tamaulipas [un État du Mexique], Potosi [une ville minière de Bolivie] et un ou deux autres États du Mexique. Je les veux pour les mêmes raisons : pour que l’esclavage s’étende sur tout le continent. Oui, je veux tous ces pays pour que nous puissions imposer l’esclavage partout. Je veux que les bienfaits de l’esclavage atteignent toutes les régions du monde, comme nous l’avons fait avec la religion de notre Seigneur. Je ne veux rien imposer mais plutôt convaincre comme nous avons convaincu les populations des bienfaits des Évangiles. Mais je sais bien que ce sont des terres de rebelles et ils ne vont pas accepter de recevoir notre bénédiction aussi facilement. »

Ces paroles édifiantes étaient prononcées dans un État esclavagiste du sud des États-Unis. Plus ou moins au même moment, plus au nord, à New York, le magazine United States Democratic Review publie un article tout aussi édifiant intitulé « Le destin du Mexique » : « De nombreux pays nous accusent d’insister trop sur notre Mission manifeste. Ils ont raison. Nous savons que la main de Dieu veille sur nous. [...] Au début, le Mexique avait tout en sa faveur, sauf une chose : ses habitants n’étaient pas blancs, ils n’étaient pas caucasiens. Ils formaient un mauvais mélange de sang espagnol, indigène et noir. De tels gens ne savent pas ce qu’est la liberté et ils ne le sauront jamais jusqu’à ce que la Démocratie le leur apprenne, et pour cette raison, nous, leur maître, devrons les gouverner jusqu’à ce qu’ils apprennent à se gouverner par eux-mêmes. Le Mexique ne peut pas se gouverner par lui-même. La Providence nous indique que l’heure est maintenant venue de prendre possession de ce pays [...] Nous ne le faisons pas pour notre propre intérêt, ce qui serait une véritable farce difficile à croire. Non, nous allons nous emparer du Mexique pour son propre bénéfice, pour aider les huit millions de pauvres Mexicains qui endurent le despotisme, l’anarchie et la barbarie. »

À ce moment-là, les États-Unis cherchaient une autre route que le détroit de Magellan pour que ses bateaux puissent passer plus rapidement de l’Atlantique au Pacifique, un trajet qui durait huit longs mois. D’où son intérêt pour l’Amérique centrale, avec l’espoir d’y construire un canal. Ce qui sera fait cinquante ans plus tard.

Or, l’Angleterre convoitait ce même territoire pour les mêmes raisons. Ce qui ne plaisait guère à notre sénateur raciste du Mississippi, Albert Brown. « Si nous voulons l’Amérique centrale, la manière la moins coûteuse et la plus rapide, c’est de nous en emparer, affirmait-il sans gêne aucune. Et si la France ou l’Angleterre interviennent, nous allons leur lire la doctrine Munroe et point. » (La doctrine Monroe, établie en 1823, stipulait ni plus ni moins que toute l’Amérique appartenait aux États-Unis et que ce pays s’opposait à toute intervention européenne en Amérique, ce qui serait considéré comme une agression contre les États-Unis).

L’Angleterre, puissance coloniale également, n’aimait guère l’arrogance de son ancienne colonie, ni son appétit insatiable. Ce qui avait fait dire au ministre des Relations extérieures du Royaume Uni, Lord Clarendon, que les États-Unis étaient « une nation de pirates ».

Ce même Clarendon allait prononcer, quelques années plus tard, des paroles aux allures prophétiques : « Tous les pays, un jour ou l’autre, seront exposés à l’arrogance des États-Unis. Et un jour, ce même pays verra toutes les nations du monde se retourner contre lui. »