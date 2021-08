Solidarité: les libéraux lancent une nouvelle publicité

Alors que les rumeurs d’une campagne électorale s’accentuent à Ottawa, le Parti libéral du Canada (PLC) lance une nouvelle publicité sous le thème de la solidarité.

Les nouvelles publicités nationales dans lesquelles apparaît le premier ministre Justin Trudeau cherchent à souligner la «résilience des Canadiens tout au long de la pandémie» et «l’importance d’en faire encore davantage pour continuer de bâtir un avenir meilleur».

«Dès le début, on a aidé les travailleurs et les entreprises pour qu’ils tiennent le coup; on s’est assurés d’avoir des vaccins et on a aidé les provinces à les distribuer rapidement, mentionne M. Trudeau dans cette publicité. Ça nous montre qu’en étant solidaires, on accomplit de grandes choses. Moi, j’ai envie de continuer!»

Le premier ministre du Canada invite donc les Canadiens à «Avancer ensemble».

Le PLC prétend également être le seul parti avec un plan concret «pour continuer de faire avancer le Canada ensemble».

«Les conservateurs d’Erin O’Toole veulent ramener le pays en arrière en imposant des coupes dans les services essentiels», peut-on lire dans le document.