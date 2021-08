Tentative de corruption pour obtenir une preuve vaccinale

De plus en plus de tentatives de corruption se produisent et sont rapportées aux autorités, alors que des Québécois anti-vaccination veulent tout de même obtenir leur passeport vaccinal.

C’est notamment le cas d’un homme qui a tenté de remettre 850 $ à une vaccinatrice pour qu’elle jette la dose qu’elle devait lui administrer, tout en lui remettant une preuve de vaccination.

Refusant la proposition, la vaccinatrice a alerté sa superviseure. En retournant vers son cubicule, elle a ensuite constaté que l’homme était parti.

Selon les informations obtenues par TVA nouvelles, l’événement se serait produit à la clinique de vaccination du Stade olympique.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a été informé par le CIUSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal de cette tentative de corruption.

Le ministère a confirmé être au courant de la situation et a affirmé qu’une enquête est en cours pour faire la lumière sur l’incident.

Par ailleurs, des sources dans le milieu de la santé ont confié que d’autres tentatives de fraude similaire sont survenues ailleurs dans le réseau.

– Avec les informations d'Yves Poirier, TVA Nouvelles

