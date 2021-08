Un troisième accident de conduite avec capacités affaiblies en Outaouais

Pour une troisième soirée consécutive, les policiers de la MRC des Collines de l’Outaouais ont dû intervenir sur les lieux d’un accident de conduite, cette fois-ci à La Pêche.

Vers 21 h jeudi, la Sûreté du Québec (SQ) a transféré un appel aux policiers de la MRC concernant un automobiliste à la conduite erratique, à la sortie La Pêche en direction du secteur de Ste-Cécile de Masham.

Rendu à un feu de circulation, le conducteur de 31 ans a heurté deux véhicules.

Arrivés rapidement sur les lieux, les policiers ont constaté des symptômes de capacités affaiblies par la drogue.

Le conducteur a été arrêté et a dû subir une évaluation de drogue au poste de police.

Une ambulance a été dépêchée sur les lieux par mesure préventive et pour un état de choc. Fort heureusement, personne n’a été blessé.

Trois accidents en trois jours

La veille, les policiers étaient à Chelsea pour une sortie de route près du 301, route 105. Le conducteur, un homme de 53 ans et seul à bord de son véhicule, a effectué des tonneaux. L’homme originaire d’Ottawa a été transporté à l’hôpital pour soigner des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. Un échantillon de sang a été prélevé puisque l’alcool et la drogue seraient en cause.

La journée précédente, un homme de 37 ans a effectué plusieurs tonneaux et s’est retrouvé dans un fossé en bordure du Chemin River, à l’Ange-Gardien. Après une courte perte de conscience, l’homme a pu être extirpé de son véhicule.

Il a ensuite été transporté en centre hospitalier pour traiter des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. La vitesse et l’alcool pourraient être la cause dans la perte de contrôle du véhicule.