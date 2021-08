Un village médiéval de classe mondiale en Mauricie

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, le village de médiéval de Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie, reprendra vie samedi.

• À lire aussi: Pénurie de personnel en santé accentuée avec les vacances en Mauricie

Plus de 900 participants s'affronteront dans une quinzaine d'épreuves, comme le tir à l'arc, le combat à l'épée de mousse et le tir au poignet, bien sûr avec les consignes sanitaires.

«Pour répondre aux demandes de la santé publique, on a fait une journée de tournoi», explique Martin Champagne, coordonnateur du Duché de Bicolline.

Le deuxième plus important site médiéval au monde est composé de 220 bâtiments qui appartiennent à des membres qui paient une redevance annuelle à l'organisation.

«Je vis ici, je dors ici. [Mon personnage] ne parle pas avec l’accent québécois du tout. Elle a un autre accent que je garde pendant toute la semaine», raconte Sophie Desjarlais, une résidente de l'endroit.

«Toutes les cabanes ici sont à notre gang. On est 45-50 membres permanents depuis une vingtaine d’années», ajoute John Sébastien Côté, lui aussi un résident.

Une chose qui n'a pas changé depuis l'époque médiévale, c'est la surenchère immobilière.

«Il y a des cabanes qui ont coûté entre 2-3000$ à construire qui peuvent se vendre 10-12 000$ maintenant», note M. Côté.

En temps normal, l'événement phare est une bataille d'une semaine en août, qui attire 4000 participants d'aussi loin que la Corée et la Belgique. Il n'y a pas d'électricité, et on vit comme à l'époque. Le Duché de Bicolline a même sa propre monnaie!

Le village occupe une superficie de 100 hectares et pourrait grossir davantage dans les prochaines années. L'organisation s'adapte, et une politique claire de tolérance zéro contre les gestes et les violences à caractère sexuel vient d'être adoptée.

À VOIR AUSSI