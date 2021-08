Une mère condamnée à verser 7500$ pour des propos racistes

Une mère de Saint-Jérôme, qui a insulté une autre mère d’origine marocaine en lui disant notamment « on est au Québec ici, on ne frappe pas ses enfants », a été condamnée à dédommager la défenderesse pour ses propos discriminatoires.

En octobre 2018, France Martin déposait ses enfants à l’École Sans Frontière de Saint-Jérôme au même moment qu’une autre mère qui se trouvait à bord d’une minifourgonnette. Dans le véhicule, une dispute avait éclaté entre les deux enfants et l’un d’eux avait lancé ses céréales sur sa sœur.

Alors que la mère d’origine marocaine intervenait auprès de sa progéniture, en balayant de la main les céréales, une fois sortie du véhicule, France Martin a plutôt prétendu qu’elle avait donné un coup de poing au ventre de son garçon en plus de le gifler.

« On est au Québec ici, on ne frappe pas ses enfants, Je vais appeler la DPJ », a dit Mme Martin en interpellant l’autre mère.

Visite de la dpj

Incapable de s’expliquer sur le moment puisque France Martin est immédiatement partie, la mère interpellée s’est présentée à l’école à la sortie des classes pour parler avec Mme Martin.

Refusant de discuter, cette dernière ajoute plutôt, devant témoins : « Cette madame pense qu’elle est chez elle et frappe ses enfants ».

Une semaine plus tard, la mère d’origine marocaine a reçu un appel de la DPJ, mais le dossier a rapidement été fermé. Estimant avoir été victime de discrimination basée sur l’origine ethnique, la femme a déposé une plainte civile de 18 900 $ contre Mme Martin en vertu de la Charte des droits et libertés.

Pour sa défense, Mme Martin a dit avoir agi sans égard à l’origine ethnique, mais plutôt en raison du « sérieux de la situation et la détresse qu’elle dit avoir perçue dans les yeux du garçon ».

Décision

Dans sa décision du mois de juillet, la juge Johanne Gagnon a cependant estimé que la version de la défenderesse était peu crédible et qu’elle « ne tient pas la route ».

« Référer aux lois du Québec et laisser sous-entendre que madame n’était pas chez elle au Québec, c’était empreint de mépris, irrespectueux, blessant, humiliant et dégradant », a tranché la juge.

Estimant que la demanderesse s’est véritablement sentie « insultée et humiliée » en plus de vivre une période de stress, le Tribunal a exigé que Mme Martin verse 7500 $ à la famille d’origine marocaine.