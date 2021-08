Une quinzaine d’armes à feu saisies à Montréal

Les efforts de la police pour endiguer les fusillades entre gangs commencent à porter fruit, car au moins cinq suspects ont été arrêtés et plus d’une quinzaine d’armes à feu ont été sorties de la rue depuis mercredi.

« Il n’y a pas d’information trop petite pour être communiquée à la police. Chaque arme à feu saisie est une arme qui ne pourra plus servir dans un événement de violence ou d’intimidation », a rappelé vendredi l’inspecteur David Shane, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), dans un communiqué.

C’est grâce à l’aide du public que le corps de police a été en mesure de mettre le grappin sur un homme de 28 ans qui avait en sa possession un pistolet, un chargeur à haute capacité, plusieurs munitions et un gilet pare-balles.

Des « accusations formelles » seront déposées contre cet homme, a assuré le corps de police sans fournir plus d’information.

Différents calibres

Photo courtoisie, SPVM

Simon Bilodeau, 40 ans, et ses présumés complices, Marich Shaw Mitchell, 23 ans, et Robert Renzo Laframboise, 38 ans, ont quant à eux été arrêtés jeudi avec en leur possession une quinzaine d’armes à feu, dont des carabines et des armes de poing.

Ils avaient également des chargeurs, des silencieux et des munitions de différents calibres.

Les trois hommes font face à diverses accusations de possessions d’armes à feu prohibées et chargées, mais aussi de possession de substances – en l’occurrence de la cocaïne, du GHB et d’autres stupéfiants – en vue d’en faire le trafic.

Finalement, un homme de 32 ans, Andrew Luberisse, a été arrêté mercredi soir. Il est soupçonné d’avoir ouvert le feu le 28 mai dernier, lors d’un conflit sur la 61e Avenue dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Bien connu des policiers pour ses liens avec des gangs criminels, Luberisse a été arrêté avec une arme de poing à la ceinture, des munitions et un chargeur. Des perquisitions ont également permis de mettre la main sur 29 000 $ en argent comptant.

Photo courtoisie, SPVM

La police durcit le ton

Encore mercredi, des coups de feu ont retenti à Rivière-des-Prairies, mais personne n’a été blessé.

Depuis la fusillade du 2 août, où trois personnes ont été tuées par balles à Rivière-des-Prairies, le SPVM a mis en branle des mesures spéciales, comme une présence policière accrue sur le terrain, pour lutter contre les armes à feu.

On invite quiconque possède des informations à communiquer avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne avec le site infocrimemontreal.ca.

Depuis le début du mois d’août, Le Journal a recensé au moins sept fusillades dans la grande région de Montréal.