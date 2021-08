Une série importante pour Toronto et Seattle

Malgré une mauvaise sortie de leur nouveau lanceur Jose Berrios jeudi soir, les Blue Jays de Toronto demeurent au cœur de la course pour figurer parmi les deux équipes repêchées dans la Ligue américaine de baseball.

• À lire aussi: Grâce à une recrue, les Blue Jays ne dérougissent pas

• À lire aussi: «Field of Dreams» : Ils sont venus... et reviendront!

• À lire aussi: Les Rays se vengent

La défaite crève-cœur des Yankees de New York au «champ des rêves» aidant, les Jays (62-52) devront toutefois bien faire durant la présente série de trois matchs face aux Mariners de Seattle qui se poursuit jusqu’à dimanche.

«Jose n’avait pas de contrôle sur sa balle rapide, il a ainsi dû batailler continuellement», a analysé brièvement le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, jeudi soir, après le revers de 6 à 3 contre les Angels de Los Angeles.

«Il a quand même trouvé une façon de lancer plus de quatre manches, ce qui était énorme pour économiser nos releveurs», a ajouté Montoyo à propos de Berrios, tel que cité sur le site web du baseball majeur.

En quatre manches et un tiers, celui qui a été acquis des Twins du Minnesota à la date limite des transactions a toutefois alloué six points, tous mérités.

«Je manquais de contrôle, spécialement avec ma balle rapide, a corroboré Berrios. Quand je ne réussis pas à placer ce tir, mes lancers secondaires ne fonctionnent pas bien. C’est ce type de soirée où tu dois y aller et te battre à chacun de tes lancers. J’ai essayé, j’ai continué de donner mon 100 % et je me sens bien par rapport à ça.»

Évidemment, la bonne tenue de Berrios sera cruciale dans le dernier droit pour les Blue Jays. À ses deux premiers départs avec la formation torontoise, le droitier de 27 ans n’avait permis qu’un point en 12 manches au total.

Abraham Toro face aux Jays

Maintenant, l’actuelle série contre les Mariners (61-55), dont la première partie était prévue tard vendredi soir, met notamment en vedette le Québécois Abraham Toro.

En voilà un autre qui a un impact positif sur sa nouvelle équipe, Toro ayant été échangé des Astros de Houston aux Mariners, le 27 juillet dernier. Depuis son arrivée à Seattle, le joueur originaire de Greenfield Park a réussi à atteindre les sentiers à chacun de ses 15 premiers matchs avec les Mariners. Il maintient ainsi, dans son nouvel uniforme, une moyenne au bâton de ,364 (20 en 55) et un taux de présences sur les buts de ,444.

Principalement utilisé au deuxième coussin en défensive, Toro a notamment frappé cinq doubles et trois circuits sous les ordres du gérant Scott Servais.

- Dans la course aux équipes repêchées dans l’Américaine, les Athletics d’Oakland et les Red Sox de Boston sont provisoirement en position de participer au match éliminatoire. Les Yankees, les Blue Jays et les Mariners suivent au classement.