PROULX MALLETTE, Lise



À Montréal, le 8 août 2021, à l'âge de 77 ans est décédée Mme Lise Proulx Mallette, conjointe de M. Robert Bergeron. Elle était résidante de St-Stanislas-de-Kostka, sur les rives du lac St-François.Mme Proulx Mallette laisse dans le deuil ses enfants Caroline (Éric) et André (Anik), ses petits-enfants Charlotte et Justin, son beau-frère André (Louiselle) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 4 septembre 2021 à 11h00 en l'église St-Clément de Beauharnois, située au 183, Chemin St-Louis à Beauharnois, sous la direction du Centre funéraire:www.emontpetit-fils.ca.La famille sera présente à l'église dès 10h00 afin de recevoir les condoléances. L'inhumation aura lieu ultérieurement.