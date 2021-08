BEAUCHEMIN, Paul



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Paul Beauchemin, époux de Madeleine Hamelin. À l'âge de 75 ans, il a succombé à la COVID-19 le 9 mai 2020, à l'hôpital Pierre-Le Gardeur.Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil ses enfants, Mélanie (Vincent), David (Lorraine), Sandrine (Olivier) et Raphaël (Stéphanie), ainsi que les enfants de son épouse, Audrey (David) et Laurie (Martin).Il laisse ses petits-enfants Catherine, Florence, Ariane, Rosalie, Jax, Sammie, Allison et Benjamin, ses soeurs et ses frères, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Son plus grand accomplissement et sa plus grande fierté étaient sa famille. Il fut un époux, un père et un grand-père extraordinaire. Sa vive curiosité intellectuelle, sa générosité, son amour inconditionnel et sa compassion ont été le fondement de sa famille.La famille recevra parents et amis à la chapelle du :le dimanche 22 août 2021 de 13h à 17h.