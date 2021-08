IEZZONI, Véronique



Aux soins palliatifs du CHUM, le 7 août dernier, à l'âge de 44 ans, est décédé suite à un cancer ORL Mme Véronique Iezzoni.Avocate de formation, elle aura pratiqué en litige tout au long de sa carrière, principalement en responsabilité professionnelle.Elle laisse dans le deuil son amoureux Frédéric Desjardins, ses filles dont elle était si fière : Laurence et Béatrice, ses parents dont elle était si proche : Franco Iezzoni et Marion Thibault, son frère qu'elle a toujours admiré Dario (Stéphanie Archambault), ses nièces : Ariane, Clémence et Juliette.La famille recevra vos témoignages de sympathie le dimanche 22 août dès 9:00 suivi de la célébration funéraire à 12:00 à la :COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307 RIVERSIDE, SAINT-LAMBERT, QC