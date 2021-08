CHAMPS, Marcel



À Drummondville, le 20 juillet 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé Marcel Champs, époux de feu Denise Leroux.Il laisse dans le deuil ses enfants Joanne, Roger (Danielle), Jacques (Rachel) et Alain (Chantal), ses petits-enfants Karine, Christopher, Steven, Frédérick, Jimmy et Jayro, leurs conjoints et conjointes, ses six arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Claire, Lise, Bernard, Gisèle et Suzanne, leurs conjoints et conjointes, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4Tél: (450) 463-1900le samedi 28 août 2021 de 13h30 à 16h30 et de 18h30 à 20h30.Une cérémonie aura lieu le samedi 28 août 2021 dès 20h30 en la chapelle du salon. Une captation visuelle de la cérémonie sera disponible sur le site: www.funeraweb.tv