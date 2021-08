BEAUDOIN LACROIX, Suzanne



Le 27 juillet 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Suzanne Beaudoin, épouse de M. Alphonse Lacroix.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Marie (Stan) et René, sa petite-fille Geneviève (Rob), son arrière-petit-fils Noah, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 août 2021 de 12h à 15h30. Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi à 15h à la maison funéraire, suivie de l'inhumation des cendres au cimetière Très-St-Rédempteur.87 ST-JEAN-BAPTISTE, RIGAUD, QC.www.maisonfuneraireroussin.comAu lieu de fleurs, des dons à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés. www.mspvs.org.