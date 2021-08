WALSH, Henry A.



Le 4 août 2021, jour de son anniversaire, est décédé à sa résidence M. Henry Alexandre Walsh entouré de sa famille et de sa conjointe Mme. Lise Boyer.Il laisse aussi dans le deuil, ses enfants: Marie Annik, Catherine, Éloïse (Christophe), Emma (Antonio), ses petits-enfants, Gabrielle (Reilly), Zoé et Adrien, ses soeurs Pierrette (Bernard) et Diane (Anders) son frère Allan sa belle-sœur Marie-Nicole ainsi que de nombreux parents et amis.La famille souhaite remercier tout particulièrement le personnel de Nova Ouest de l'Ile et du CLSC de Vaudreuil pour leurs soins exceptionnels et leur compassion.En raison des circonstances actuelles et dans un souci de suivre les règles sanitaires, vous pouvez venir offrir vos marques de sympathie en rotation le 22 août 2021 de 13h à 15h, au:22025 TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QUÉBEC, H9X 0B2514 457-4440Une célébration de sa vie suivra à 15h au même endroit. Pour cette dernière, seules les personnes invitées pourront y assister en présence. Vous pourrez suivre en direct la cérémonie sur Zoom.Nous vous enjoignons de visiter le:HenryAWalsh.htmlpour connaître les détails et pour laisser un message.Des dons à Nova Ouest de l'Ile (www.novawi.org) seraient appréciés.