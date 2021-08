BERTRAND, Lise



À Montréal, le mercredi 11 août 2021 est décédée, à l'âge de 81 ans, Lise Bertrand, épouse de feu Gilbert Ouellette et conjointe de M. Jean Chevalier.Outre son compagnon, elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Lina) et Johanne (Jean-Marc); ses petits-enfants Philippe et Sophie, ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles.Des dons à la Fondation des maladies du coeurs seraient appréciés.