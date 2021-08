SÉGUIN, Jean-Claude



À Montréal, le mardi 10 août 2021 est décédé, à l'âge de 80 ans, Jean-Claude Séguin, époux de Lise Allard, retraité de la STM.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Marie-Claude (Daniel), Marie-Josée et Carole; sa petite-fille Marie-Hélène; son frère et ses soeurs; cousins et cousines, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le samedi 21 août 2021 de 14h à 17h, suivi des funérailles au même endroit.