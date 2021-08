SUCHECKI (née HÉBERT), Lise



C'est avec tristesse, que nous vous annonçons le décès de notre chère mère suite à un long combat avec un coeur malade et des reins non fonctionnels.Elle laisse dans le deuil, sa soeur Pierrette, notre père Wladimir Suchecki et une famille nombreuse incluant ses enfants : John (Carole), Richard (Darlene), Paul (Anna Maria), Linda et Nicole (Alain), ses petits-enfants : Shawn, Stéphanie, Jeffrey, Jennifer, Justin, Julien, Jagger, Michaela, Amanda, Jenna, Isabelle, Valérie et Mélanie, ses arrière-petits-enfants : Chloé, Kyleigh, Abigael, Flavie et Isak. Malheureusement, deux membres de notre famille : Peter (Karen) et Trevor, nous ont quittés récemment.La famille recevra les condoléances mercredi le 18 août 2021 entre 14h et 20h au complexe funéraire :La famille tient à remercier les médecins et infirmières de l'Hopital de Verdun pour leur soins.Au lieu de fleur, un don à la Fondation des maladies du coeur, serait apprécié en sa mémoire.