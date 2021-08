BOUDREAU, Rejean J.F.



À Châteauguay, le 10 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Rejean J.F. Boudreau.Il laisse dans le deuil ses enfants David (Nadia), Brigitte (Glen) et Paul (Carol), ses petits-enfants Hannah, Elise, Willilam, Denys, Ashley, James, Joseph, Matthew, Tiffany, son amie de longue date Jeannette, ses soeurs Thérèse (Bernard), feu Claire, feu Priscille, ses frères feu Lionel, feu Yvon, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 16 août 2021 de 10h à 16h au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées le même jour à 16h en la chapelle du complexe. La mise en terre se fera le mardi 17 août à 13h au Cimetière Saint-Pierre de Drummondville, 880, rue Saint-Pierre.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer et la Fondation du Rein serait apprécié en la mémoire de Rejean J.F. Boudreau.