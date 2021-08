JORG, Paul



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Paul Jorg, décédé le 28 juillet 2021 à l'âge de 83 ans, demeurant à Nominingue.Outre son épouse Françoise Thibault, il laisse dans le deuil ses enfants Ghislain (Noëlla) et Nathalie (Daniel), ses petits-enfants : Simon, Marylie, Jessie et Gabrielle, ses arrière-petits-enfants : Samuel, Mathys et Brittany, ses soeurs Huguette (feu Marcel Chartrand), Danielle (Maurice Lauzon) et son frère Claude (Nicole Bray). Monsieur Jorg laisse également ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis. Il fut prédécédé de ses 2 frères Maurice et André.Veuillez noter qu'en raison des circonstances actuelles, le port du masque est obligatoire ainsi qu'une fluidité des visiteurs sera requise. Un recueillement en présence des cendres aura lieu à la:473 RUE PRINCIPALE NORDRIVIÈRE-ROUGEle vendredi 20 août 2021 de 14h à 20h. Les funérailles seront célébrées à l'église de Nominingue, le samedi 21 août 2021 à 11h, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial de Nominingue.La Coopérative funéraire Brunet de Rivière-Rouge à qui la direction des funérailles a été confiée ainsi que tous les points de service, offrent à la famille éprouvée leurs plus sincères condoléances.www.coopfbrunet.com