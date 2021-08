5 incontournables pour une belle tournée en Abitibi-Témiscamingue

Région de grande nature remplie d’histoires fascinantes, l’Abitibi-Témiscamingue mérite le détour. Voici quelques-uns des endroits où s’arrêter lors d’un voyage estival au cœur de ce territoire de plus de 57 000 km2.

Le parc national d’Aiguebelle

SÉPAQ

Kayak entre les îles du lac Loïs, canot sur le Sault, rabaska sur le lac La Haie, pédalo sur le lac Matissard, planche à pagaie sur le lac Loïs... Les activités nautiques – et les lacs – ne manquent pas dans le parc national d’Aiguebelle. Les options de randonnée non plus. Parmi les 30 km de sentiers, on peut choisir La Traverse (3 km, intermédiaire) pour «affronter» une passerelle suspendue de 22 mètres de haut ou encore L’Aventurier (9 km, difficile) pour cheminer plutôt sur des escarpements rocheux. Peu importe l’activité (il y a aussi de la pêche et du camping), on est assuré de découvrir des paysages magnifiques et sauvages.

Info: www.sepaq.com/pq/aig

La Cité de l’Or de Val-d’Or

À Val-d’Or, on peut devenir mineur d’un jour en descendant 300 pieds (91 mètres) sous terre dans l’ancienne mine d’or Lamaque, dont l’histoire est liée à la «ruée vers l’or du nord-ouest du Québec». L’expérience est impressionnante et unique, surtout quand on découvre la vraie noirceur souterraine! Une fois hors des tunnels et galeries, on explore le village minier patrimonial de Bourlamaque, créé au milieu des années 1930, et les anciennes infrastructures de surface de la mine, comme le laboratoire d’analyse. Des expositions, circuits d’interprétation et rallye de géocaching complètent le programme.

Info: www.citedelor.com

Le parc national d’Opémican

Mathieu Dupuis / SÉPAQ

Dans ce jeune parc national, qui a ouvert ses portes en 2018, ce sont probablement les amateurs de canot, de planche à pagaie et de kayak qui seront les plus enchantés. Le territoire est bordé par deux grands lacs magnifiques – le lac Kipawa et le lac Témiscamingue – et ne manque pas d’îles et de parois à admirer au fil de l’eau. L’histoire des lieux, marquée par la présence des Anishnabeg et l’industrie du flottage de bois, a aussi de quoi fasciner les voyageurs. Cela, sans oublier les parcours de vélo-canot ou rando-canot qui sont proposés, et le camping ou le prêt-à-camper sous la voûte étoilée.

Info: www.sepaq.com/pq/ope

Le FME, à Rouyn-Noranda

FME

Depuis 2003, des milliers de visiteurs convergent à Rouyn-Noranda pour le Festival de musique émergente (FME) au début du mois de septembre. C’est une occasion de découvrir joyeusement des artistes de la relève, mais aussi l’excuse parfaite pour explorer la ville. Parmi les choses à faire entre deux spectacles: un arrêt houblonné à la microbrasserie le Trèfle Noir; un lunch au fameux casse-croûte Chez Morasse; une balade le long du circuit d’interprétation du Vieux-Noranda; une visite du site historique du Magasin Général Dumulon; ou encore la découverte de l’église orthodoxe russe, témoignage du passage des immigrants de l’Europe de l’Est dans la région.

Cette année, le FME aura lieu du 2 au 5 septembre (avec un nombre de places réduites en raison de la pandémie).

Info: www.fmeat.org

Le lieu historique national d’Obadjiwan–Fort-Témiscamingue

«Un poste de traite, une forêt enchantée, une plage bordant un lac de 110 kilomètres, 6000 ans de présence autochtone, deux siècles de rivalité pour le contrôle des fourrures»: voici comment Tourisme Abitibi-Témiscamingue décrit ce site historique de Parcs Canada, qui permet un voyage à l’époque de la traite des fourrures, notamment grâce à des vestiges et des «scènes de vie». Le fort a été fondé en 1720, et se trouve près de ce qui est aujourd’hui la municipalité la plus peuplée du Témiscamingue, Ville-Marie.

Info: www.pc.gc.ca