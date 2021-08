DUPRÉ, Richard



À l'hôpital Charles Le Moyne de Greenfield Park, le 8 février 2021, est décédé à l'âge de 75 ans, M. Richard Dupré, époux de Mme Maud Cournoyer et demeurant à Ste-Anne de Sorel.Il laisse dans le deuil outre son épouse Maud, ses 2 fils : Grégory (Audrey Ritcher) et Anthony, ses 2 petits-enfants : Béatrice et William, sa soeur Suzanne Dupré (Conrad Cyr), son frère Jacques Dupré, ses beaux-frères et sa belle-soeur de la famille Cournoyer : Jacques et Ronald (Danielle Duchesne), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église de Ste-Anne de Sorel (580, ch. du Chenal du Moine, Ste-Anne-de-Sorel) le samedi 21 août à 13h30. La famille sera présente à l'église une heure avant les funérailles afin d'y recevoir vos marques de sympathie. Suivra l'inhumation au cimetière des Sts-Anges de Sorel.Des dons faits en sa mémoire à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.80 RUE CHARLOTTESOREL-TRACY, QC, J3P 1G4Tél. 450.742.8822salonsmandeville.comg.mandeville@bellnet.ca