DESCHAMPS, Adrien



À Laval, le 8 aout 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée M. Adrien Deschamps époux de Mme Françoise Dufour.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Patrice (France) et Alain, ses petits-enfants Pier-Luc et Charles-Olivier, son frère et ses soeurs Jeannine, Gaëtane et Gervais, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 août 2021 de 18h à 21h et samedi dès 9h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 28 aout à 12h30 en l'église St-Vincent-de-Paul 5443, boul Lévesques est, Laval, suivi de l'inhumation au cimetière de la paroisse.