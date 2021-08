SAUVÉ, Jean-Guy



À Montreal, le 9 août 2021 est décédé à l'âge de 84 ans Monsieur Jean-Guy Sauvé.Il laisse dans le deuil son épouse (feu) Gaétane Ouellette, son fils Luc (Julie Labelle), sa fille Julie, son petit-fils Isaac, sa petite fille Jessica Taylor (Terry Marinopoulos), et son arrière-petite-fille Valentina. Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille aimerait remercier l'équipe de l'hôpital Général du Lakeshore à Pointe-Claire pour les soins prodigués et le support en fin de vie.La famille tiendra une célébration de sa vie en toute intimité et apprécie vos souhaits et prières.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE J.J. CARDINAL560 LAKESHORE DRDORVAL, H9S 2B3 (514) 631-1511www.jjcardinal.ca