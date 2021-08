BERGEVIN, Gaetan



Un homme aimable, aimant, charmant et aidant nous a quitté le 5 août. Sa loyauté, son amour, sa bonne humeur et sa préoccupation pour ceux qu'il aimait étaient sans égal.Son conjoint, Michel Doiron, sa mère, Nicole Richer, sa soeur Sylvie et son beau-frère Michel Paré, et son frère Marc et sa belle-soeur Francine Chartrand seront pour toujours attristés par son départ. Son père, Claude Bergevin, l'a précédé dans la tombe. Ses nièces, Caroline, Karissa, Shania, Malika, et son neveu David manqueront leur tonton dans le profond de leur coeur. Sa belle-famille, les Doiron en Acadie, se rappelleront de lui avec beaucoup d'amour. Gaetan laisse également nombreux amis et collègues à Montréal, au Nouveau Brunswick, au Mexique, en Thaïlande et à Ottawa.Gaetan aimait beaucoup voyager. Il a visité maints pays en Asie, en Europe et en Amérique centrale. Il ne pouvait résister à l'appel d'une bonne station balnéaire et au bleu de l'océan. Depuis quelques années, il fut adepte de culturisme et s'est créé des amitiés fortes au sein de cette communauté.L'incinération a eu lieu. Un service privé pour sa famille aura lieu à Montréal. Vos condoléances peuvent être exprimées au site suivant:/en/services/gaetan-bergevinPour ceux qui le souhaitent, des dons à la Société canadienne du cancer seront appréciés.